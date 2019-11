Your Local Election Headquarters: Town-by-town candidate listings

(WTNH) — News 8 is your local election headquarters.

Stay with News 8 for all your Election Day coverage Tuesday starting at 8:00 p.m. on WTNH.com and WCTX MyTV9.

Real-time results of the mayoral and first selectman races happening across the state will be updated below.

Bridgeport

Marilyn Moore (Write-In)

John Rodriguez (R)

Joe Ganim (D)

East Haven

Joseph Carfora (D)

Steve Tracey (R)

Oni Sioson (I)

Hamden

Incumbent Mayor Curt Balzano Leng (D)

Jay Kaye (R)

Hartford

Incumbent Mayor Luke Bronin (D)

Former Mayor Eddie Perez (I)

J. Stan McCauley (R)

Middletown

Benjamin Florsheim (D)

Former Mayor Sebastian Giuliano (R)

New Haven

Justin Elicker (D)

Incumbent Mayor Toni Harp (Working Families)

Waterbury

Ray Work (R)

Vernon R. Matthews Jr. (I)

Keisha Gilliams (I)

Incumbent Mayor Neil O’Leary (D)

West Haven

Nancy Rossi (D)

Michelle Gregorio (R)

Ansonia Philip Tripp (D) David S. Cassetti (R)



Berlin Karen Pagiaro (D) Mark Kaczynski (R)



Bristol Ellen Zoppo-Sassu (D) Dante Tagariello (R)



Derby Brian Coppolo (D) Richard Dziekan (R)



East Hartford Marcia Leclerc (D) Anita Morrison (R)



Ledyard Fred Allyn III (R) Robert Lawrence (I)



Madison Peggy Lyons (D) Current First Selectman Tom Banisch (R)



Milford Benjamin Blake (D) Dan German (R)



New Britain Mayor Erin Stewart (R) Chris Porcher (D) Deivone Tanksley (I)



New London Incumbent Mayor Michael Passero (D) Marty Olsen (R)



Newington James Marocchini (D) Beth Kinsey DelBuono (R)



Orange Jody Dietch (D) Current Selectman James Zeoli



Oxford Betti Hellman (D) George Temple (R)



Plainfield First Selectman Cathy Tendrich (D) Kevin Cunningham (R) Daniel Reale (I)



Rocky Hill William O’Sullivan (D) Lisa Marotta (R)



Simsbury Current First Selectman Eric Wellman (D) Cheryl Cook (R) Robert Kalechman (I)



Southbury Richard Boritz (D) Jeffery Manville (R)



Stonington Danielle Chesebrough (D) John Prue (R)



Vernon Daniel Champagne (R) Claire Janowski (D)



Wallingford Mayor William Dickinson Jr. (R) Jared Liu (D)



Waterford Elizabeth Sabilia (D) Rob Brule (R)



Windsor Locks J. Christopher Kervick (D) Paul Harrington (R)



Fairfield County results:

Danbury Mayor Mark Boughton (R) Christopher Setaro (D)



Fairfield Michael Tetreau (D) Brenda Kupchick (R)



Shelton Current Mayor Mark Lauretti (R) John Harmon (D)