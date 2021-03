¿Qué Pasa? 10 de Marzo de 2021: Titulares populares de la mañana

(WTNH) — ¡News 8 le trae sus noticias diarias locales todos los días de la semana en WTNH.com en español!

Si necesita un seguro médico, Access Health CT han extendido su período de inscripción especial hasta el 15 de Abril. Originalmente comenzó hace tres semanas.

Hasta el momento, ya se han inscrito más de 2,000 personas en el estado.

Las personas que han experimentado una pérdida de cobertura debido a un cambio de trabajo o desempleo pueden inscribirse para recibir protección durante el año entero.

Los socorristas de Elm City están lanzando una nueva iniciativa de COVID.

El departamento de bomberos de New Haven se está asociando con la organización ‘URU The Right to Be’. La campaña se dirige a las poblaciones más afectadas, especialmente a las comunidades de color. Se están colocando pancartas y carteles en español e inglés en las 10 estaciones de bomberos de New Haven.

Para que se conviertan en centros comunitarios de información sobre el virus. La nueva campaña empieza esta mañana a las 10.

Ahora que la primavera está en camino y Connecticut está aflojando algunas restricciones de COVID.

El zoológico de Beardsley acaba de publicar su calendario de eventos de primavera.

Con una combinación de eventos en personas y virtuales. También habrá una hora de cuentos virtual mensual para niños.