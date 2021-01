¿Qué Pasa? 21 de Enero de 2021: Titulares populares de la mañana

(WTNH) — ¡News 8 le trae sus noticias diarias locales todos los días de la semana en WTNH.com en español!

Esta mañana, la nación está despertando a una nueva era en la política.

El presidente Joe Biden está ahora en el cargo y ya está haciendo grandes cambios. Incluyendo tomar acciones ejecutivas para volver a unirse al acuerdo climático de París, imponer un mandato de máscara federal y crear un camino claro hacia la ciudadanía para los inmigrantes.

La delegación de Connecticut está reaccionando, el senador Richard Blumenthal llamando a la presidencia de Biden una “renovación de la democracia”.

Las vacunas contra el coronavirus ya están disponibles para personas de 75 años o más aquí en Connecticut.

Hoy, se están abriendo más sitios de vacunación masiva en todo el estado.

Yale New Haven Health está abriendo 6 ubicaciones, incluyendo las de North Haven, Trumbull, Old Saybrook y New London. Se necesita una cita.

Los hospitales de milagros para niños ofrecerán una actualización hoy sobre el impacto del coronavirus en los niños. Y están trabajando con los niños de Connecticut para hacerlo.

El Doctor Juan Salazar hablará sobre cómo la pandemia está afectando a niños y hospitales de niños en todo el país.

Puede unirse a la discusión a las 1:30 p.m. en la página de Facebook de Children Miracle Network. También tendrá la oportunidad de hacerle preguntas al médico.