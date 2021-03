¿Qué Pasa? 25 de Marzo de 2021: Titulares populares de la mañana

(WTNH) — ¡News 8 le trae sus noticias diarias locales todos los días de la semana en WTNH.com en español!

Una escuela en Madison tomando precauciones extra hoy. Habrá policías adicionales en el campus de la escuela secundaria Daniel Hand en Madison.

Después de que un estudiante de la escuela secundaria afirma que otro estudiante amenazó con matarla en la escuela.

Noticias 8 obtuvo los mensajes de texto que parecen mostrar el intercambio. La policía dice que hay armas en la casa del estudiante que hizo la amenaza.

El superintendente de Madison dice que proteger a los estudiantes es una prioridad absoluta.

Connecticut ocupa el tercer lugar en la nación en términos de distribución de vacunas.

Pero ahora, también estamos cerca de la parte superior de una nueva lista de puntos de acceso covid en crecimiento, como resultado de los variantes de covid-19.

Los casos de los variantes del Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y California se encuentran ahora en el estado.

Pero los expertos de salud están más preocupados por el variante del Reino Unido, B117, dicen que ese variante es más contagioso y que una investigación reciente muestra que también puede ser más mortal.

A medida que más personas se vacunan contra el coronavirus, ahora: las conversaciones sobre un posible pasaporte de vacunación están generando preocupación.

El gobernador Ned Lamont opinó sobre el tema miércoles. No está completamente de acuerdo por el momento, la razón principal: no cree que sea justo, ya que todavía no todos en el estados tiene acceso a la vacuna.

Una posible alternativa que planteó el gobernador: secciones de vacunados y no vacunados en los establecimientos, aunque no llegó a decir si el estado implementaría la idea.