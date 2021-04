¿Qué Pasa? 28 de Abril de 2021: Titulares populares de la mañana

(WTNH)-- Los estadounidenses que hayan sido completamente vacunados contra el COVID-19 podrán disfrutar de unas vacaciones en Europa este verano. Sin embargo, no se ofreció un cronograma específico sobre cuándo exactamente se abrirían los viajes turísticos. Eso incluye cualquier detalle sobre cómo funcionaría viajes, como cómo los turistas comprobarían que han sido vacunados. El Reino Unido ya no es parte de la E.U., por lo que no está claro si los ciudadanos estadounidenses serían bienvenidos para visitar allí.

Buenas noticias esta mañana para las personas que están luchando por pagar la renta durante la pandemia. El gobernador Ned Lamont ha extendido la moratoria sobre los desalojos hasta el 21 de mayo. Dice que mantener a los residentes en sus hogares es una de sus prioridades principales. Esta última extensión ayudará a mantener a los residentes en sus hogares mientras intentan llegar a fin de mes.