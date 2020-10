¿Qué Pasa? 30 de Octubre de 2020: Titulares principales de la mañana

¡News 8 le trae sus noticias diarias locales todos los días de la semana en WTNH.com en español!

Connecticut está lidiando con un aumento en los casos de coronavirus, la tasa de positividad ahora al 6.1%. El gobernador Lamont está dando a las ciudades y pueblos la opción de retroceder a la fase dos de su plan de reapertura, para mantener a la gente segura. Algunos ya lo están haciendolo incluyen Hamden, New Haven, Bridgeport, Stamford, y Windham.

Las escuelas públicas de New Haven se quedarán con el aprendizaje remoto hasta aviso adicional. El alcalde Justin Elicker hizo ese anuncio ayer. Originalmente, el plan era que los estudiantes en New Haven comenzaran el aprendizaje híbrido el 9 de noviembre. Pero ahora han decidido no hacerlo debido al aumento de casos de covid en la ciudad.

Eversource dice que están listos para cualquier nieve y viento que podamos enfrentar hoy. Los funcionarios dicen que han traído equipos adicionales de fuera del estado y de Canadá para estar listos para enfrentar cualquier problema de energía relacionado con la tormenta. Eversource recordando a la gente que se mantenga alejada de cables caídos,y reporta cualquier que veas de inmediato.