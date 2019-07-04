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8 Minute Meals: 4th of July Onion Dip

Good Morning CT at Nine
Posted: / Updated:

It’s the 4th of July, and that means backyard grilling and lots of snacks.

Jeff Laboda stopped by the kitchen to show us how to make a simple and delicious onion dip perfect for your Independence Day celebrations.

Recipe is below:

3 MEDIUM VIDALIA ONIONS (DICED)
1 T CANOLA OIL
¼ CUP SHERRY COOKING WINE
3 DASHES WORCESTERSHIRE SAUCE
3 DASHES TOBASCO
2 T BUTTER
8 OZ CREAM CHEESE
8 OZ CRÈME FRAICHE
SALT & PEPPER TO TASTE
1 SCALLION SLICED (FOR GARNISH)
1 BAG OF YOUR FAVORITE CHIPS

HEAT CANOLA OIL IN A NON STICK PAN OVER MEDIUM HIGH HEAT.

ADD ONIONS, SALT, AND PEPPER. COOK FOR A FEW MINUTES UNTIL ONIONS BEGIN TO BROWN.

GRADUALLY LOWER HEAT EVERY 5 MINUTES. COOK UNTIL ONIONS ARE A NICE DARK BROWN (BE CAREFUL NOT TO BURN!)

ADD SHERRY AND LET SIMMER UNTIL ALL LIQUID IS GONE.

ADD WORCESTERSHIRE, TOBASCO, AND BUTTER AND SIMMER FOR 2 MINUTES AFTER BUTTER HAS MELTED.

ADD CREAM CHEESE AND MELT DOWN TO A CREAMY TEXTURE. PULL OFF OF THE HEAT.

ADD CRÈME FRAICHE INTO A MIXING BOWL. TAKE CREAM CHEESE ONION MIX AND GENTLY FOLD INTO THE CRÈME FRAICHE.

TASTE/ADJUST SEASONINGS TO YOUR LIKING.

PLACE IN DIP BOWL AND REFRIGERATE FOR 2 HOURS OR UNTIL IT SETS. TOP WILL SLICED SCALLIONS.

OPEN A BAG OF CHIPS AND ENJOY!

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